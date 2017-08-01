Родители должны ответственнее подходить к присмотру за своими детьми. Об этом в эфире радио Baltkom заявила представитель Госинспекции по защите прав детей Валентина Глущенко. По ее словам, зачастую взрослые чересчур легкомысленно относятся к отсутствию детей в поле зрения.

"Я хотела бы призвать общество не быть равнодушным к случаям, когда они видят маленького ребенка одного на улице или другим неоднозначным ситуациям. Стоит просто подойти к ребенку и спросить, как он себя чувствует, все ли у него в порядке, где мама или папа. Родители часто не задумываются о том, что с ребенком может случиться что-то плохое. Они думают - я дома, ребенок в другой комнате, что может произойти. Или я дома, ребенок гуляет. мы живем на первом этаже, все будет в порядке. Надо понимать, что ребенка до семи лет нельзя оставлять без присмотра, и если мама дома, а ребенок гуляет во дворе, то это не считается, что ребенок под присмотром. Нужно непосредственно быть рядом и видеть ребенка ежеминутно. Кроме того, часто не до конца понимают потребности ребенка во внимании, что за маленьким ребенком не может присматривать другой человек младше 17 лет. И это должно быть не в букве закона, а в понимании родителей. Конечно, бывают и несчастные случаи, их нельзя избежать. Но родитель должен отвечать за безопасность ребенка", - сказала Глущенко.

