Неполные две недели обязанности начальника Даугавпилсской муниципальной полиции исполняет Каспарс Кикутс. Однако несмотря на это, он уже организовал прием жителей и выдвинул несколько предложений по улучшению работы структуры.

Стоит отметить, что жители активно пользуются возможностью получить консультацию в муниципальной полиции. Люди идут с наболевшими проблемами: шумные соседи, запущенные территории и т.п.

Как отметил К.Кикутс, ситуация в Даугавпилсской муниципальной полиции своеобразная. Есть направления, в которых структура развивается динамично. Например, новый центр видеонаблюдения. Однако в других направлениях наша полиция осталась далеко в прошлом веке: вся полученная информация фиксируется в бумажных журналах, технические возможности не используются. По мнению назначенного начальника полиции самоуправления, в наш век скоростного обмена информацией такие нюансы существенно осложняют работу, контроль этой работы и снижает ее продуктивность. У г-на Кикутса также сложилось впечатление, что муниципальная полиция закрылась от жителей и других структур, не ведется разъяснение необходимости работы. Он уверен, что начать нужно с того, чтобы сделать полицию более открытой и доступной для жителей, работу нужно сделать более заметной и видимой. В будущем пройдут и структурные изменения, чтобы улучшить организацию работы, качество и оперативность.