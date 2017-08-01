Большой праздник подарили руководители города молодым олимпийцам Даугавпилса. В минувшую пятницу, 28 июля, в конференц-зале городской Думы чествовали победителей и призёров Латвийской молодёжной олимпиады.

Она проходила в Цесисе с 7 по 9 июля с участием более 250 даугавпилсских спортсменов и их наставников. В церемонии награждения участвовали мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш, первый заместитель председателя Думы Рихард Эйгим, заместитель председателя Ливия Янковска, представители Департамента спорта и молодёжи, Даугавпилсской детско-юношеской спортшколы. В этом году впервые сертификаты на получение денежных наград вручались не только обладателям первых, но и вторых и третьих мест. Наши спортсмены завоевали 73 медали: 28 золотых, 22 серебряных и 23 бронзовых.

Даугавпилсские олимпийцы соревновались в 16 видах спорта и практически во всех показали хорошие результаты. В некоторых дисциплинах они продемонстрировали по истине выдающиеся достижения. Третью олимпиаду подряд Даугавпилс уверенно занял 2-е общекомандное место, уступив только Риге.

Превосходный результат у даугавпилсских борцов. На их счету 21 медаль, из которых 10 – золотых. Предметом особой гордости стали командные виды спорта. Блестяще выступили наши футболисты: команда футбольного центра «Даугавпилс» U-16 первый раз за время проведения Латвийской олимпиады одержала победу.

На этой олимпиаде впервые прошли соревнования по уличному баскетболу 3х3. Наши девушки не оставили соперницам никаких шансов и вошли в историю олимпиад как первые чемпионки.

Лучшими в Латвии стали и бойцы Даугавпилсского центра тхэквондо «Джитай». Из шести категорий участников они победили в четырёх, завоевав 7 медалей (4 – золотые) и первое командное место.

На денежные призы олимпийцам из городского бюджета было выделено 13 620 евро. Приветствуя спортсменов и их наставников, Рихард Эйгим отметил, что самоуправление крайне заинтересовано в создании комфортных условий для тренировок и проведения соревнований. Он также озвучил возможность в будущем награждать не только тренеров, воспитавших победителей, но и тех, чьи подопечные заняли вторые и третьи места. Благодарности руководителей города удостоились и пятеро даугавпилсских спортсменов – победители и призёры X юношеских спортивных игр стран Балтийской моря. Они выступали в составе сборных Латвии по баскетболу, волейболу и фехтованию. Балтийские игры походили в белорусском Бресте параллельно Латвийской молодёжной олимпиаде.