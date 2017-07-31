28 июля в помещении центра имени Марка Ротко прошло заседание Совета по развитию Латгальского региона планирования. Институция создана в 2006 году с целью обеспечить эффективное развитие региона, координацию и сотрудничество в работе самоуправлений Латгалии. Совет по развитию представляет мнения и интересы самоуправлений, организует и руководит разработкой и реализацией долгосрочного плана развития, на политическом уровне представляет интересы Латгалии.

Председатель Совета по развитию Латгальского региона планирования Алина Генделе начала заседание с отчета о проделанной работе. Она сделала акцент на то, что успех или неудача отдельно взятого самоуправления непосредственно относится к Региону планирования в целом. Регион может гордиться созданием специальной экономической зоны. Большая работа проделана, чтобы у жителей возникла вера в то, что Латгалия может развиваться, убедить их оставаться здесь работать, создавать семьи и растить детей. Алина Генделе отметила необходимость вселять в молодёжь веру в собственные силы, создавая возможности для развития своих идей, в том числе и в предпринимательстве.

Даугавпилс в Совете представляет заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Ливия Янковска. Она отметила, что город заинтересован в эффективной работе Латгальского региона планирования, чтобы решать вопросы, связанные с экономическими и социальными проблемами.

В рабочее расписание заседания были включены вопросы об изменении бюджета Латгальского региона планирования, о совмещении работы должностных лиц, назначение членов Комиссии по надзору за деятельностью Латгальской специальной экономической зоны. В процессе заседания были выбраны новый председатель и заместитель Совета по развитию.

Большинством голосов на должность главы Совета был выдвинут председатель Думы Краславского края Гунарс Упениекс, его заместителем стал председатель Думы Вилякского края – Сергей Максимов.

Алина Генделе поздравила новоизбранного председателя, пожелав ему выдержки и ответственности. Гунарс Упениекс заверил, что в своей работе будет опираться на опыт своих коллег по Совету.