Депутаты Даугавпилсской краевой думы поддержали участие трех школ края в проекте Государственного центра содержания образования "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Его цель - индивидуальный подход к учащимся общеобразовательных школ, применяя новые формы обучения. Участие в проекте примут Вабольская средняя школа, Ранденская основная школа и Калупская основная школа. Проект будет реализовываться в течение трех лет (с 2017 по 2020 гг.). На данный проект из госбюджета были выделены 92 533 евро.

Школы уже разработали планы по развитию индивидуальных способностей у детей. Сначала психологи проведут беседы, в ходе которых выяснят, кому из детей необходим индивидуальный подход в отношении каких-то учебных предметов, которые даются им тяжело, или, наоборот, определят, с кем из детей, у которых нет проблем с учебой, стоило бы позаниматься дополнительно, чтобы поднять уровень знаний еще выше, а в дальнейшем более успешно выступать на различных олимпиадах и в разработках научных проектов. К работе с детьми планируется привлечь ресурсы Даугавпилсского университета (лаборатории и ученые базы), а также преподавателей из Даугавпилсского техникума. Ожидается, что дети смогут также принять участие в лагерях на выходных, где будут улучшать свои знания английского разговорного языка. Запланированы также занятия физкультурой медицинского характера (упражнения для осанки, выездные занятия спортом в бассейн).



Проект подразумевает и различные выездные мероприятия: учебные визиты в Центр АННАА в Эстонии, Музей янтаря в Паланге, Рижский ботанический сад, Музей часов и многие другие.