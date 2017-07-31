В матче 13-го тура первой лиги чемпионата Латвии «Даугавпилс» в какой-то мере неожиданно разгромил «Сконто» - 7:1. Оба клуба находятся во второй половине турнирной таблицы, ожидалась напряжённая борьба, и вероятность такого голевого изобилия не представлялась возможной.

Игра началась с активных действий гостей, упорно искавшие подходы к штрафной площади Александра Власова . Однако рижане быстро получили неприятный укол.



Слева по флангу убежал Ричард Жалдовский, вошёл в штрафную и открыл счёт в матче. На 21-й минуте результат удваивает Сергей Васильев, замкнувший головой передачу справа от Ильи Шевчука – 2:0.



Расслабляться было рано «Сконто» продолжал искать пути наступления и действовал организовано. Их старания были вознаграждены перед самым перерывом. Счёт сократил Игорь Ковальков – 2:1.



Во втором тайме гости вновь старались контролировать ситуацию. Да, «Сконто» больше владел мячом, но реальную опасность у ворот А. Власова создать не получаюсь, тут спасибо защите.



«Сконтовские» поиски счастья у ворот «Даугавпилса» в очередной раз привели к обратному эффекту. На 60-й минуте Эдгар Урбан возвращает комфортный задел в два мяча. Минут через семь из казалось бы безвыходной ситуации Ричард Жалдовский ещё раз огорчает голкипера гостей. Ричард долго водился в штарфной. Его плотно обложили защитники. Форвард пошёл ва-банк, пробил с разворота в ближний угол, который закрывал вратарь. Но удар был по-снайперски точным и нашёл единственное свободное пространство и остался в сетке ворот – 4:1.



Ближе к концовке в течение двух минут Ричард, окрылённый предыдущими успехами, ещё дважды пробивает точно. В одном из эпизодов он оказался в нужном месте. Дайнис Сибирьянов начал сближаться с вратарём один в один, но подвело волнение. Страж ворот мяч отбил, но первым добил мяч Ричард.



Унизительную точку для «Сконто» в этой игре поставил Дмитрий Литвинский – 7:1.



Также в составе «Даугавпилса» произошли обновления. Вернулся после практически годичного перерыва Павел Лихолетов. С командой он тренируется 2 недели и неплохо себя проявил, изначально его не планировали на весь матч, но в итоге замены не потребовалось.



На 80-й минуте в поле вышел Зоран Копре из Венгрии. Пока его не видят игроком основного состава. Кроме этого в расположении команды появился нападающий Седрикс из Кот-д Ивуара. Пока он не заявлен, но возможно в ближайшее время он заиграет в клубе.





Ричард Жалдовский, оформил в матче со «Сконто» покер: «Четыре гол за одну игру в детско-юношеском чемпионате забивал, а н во взрослом футболе такового не было. Забивая гол, приходит уверенность. Сегодня я её почувствовал и прорвало. Самый первый был вдохновляющим. За счёт индивидуальных действий обыграл на скорости и забил в дальний угол. Хороший и красивый гол. С 4-м голом просто не было других шансов, резко убрал под левую, пробил и мяч в сетке. Такие голы раньше забивал, поэтому я принял уваренное решение, которое привело к голу. Это возросшая уверенность даёт мне чувство, что в следующей игре я опять забью».



Главный тренер «Даугавпилса» Виктор Мороз: «Мы очень здорово сыграли в обороне, не предоставив возможности для атак. У «Сконто» наверно и был только один эпизод, когда забили гол. Для нас не очень удачный момент, а так смогли дотерпеть и использовали свой главный козырь – скорость в атаке. Не было такой задачи накрывать, прессинговать. Надо было наоборот освободить зону, чтобы у нас была возможность туда вбежать. Все три нападающих быстрые и со своей задачей они справились. Хотя, конечно, хотелось, чтобы работа с мячом была лучше, но будет работать».





Чемпионат Латвии. 1 лига. 13-й тур 29 июля 2017

«Даугавпилс» - «Сконто» 7:1 (2:1)

Голы: Жалдовский , Васильев , Урбан , Литвинский – Ковальков

«Даугавпилс»: Власов, Шевчук, Скребелс, Лихолетов, Жалдовский, Васильев, Соколов, Литвинский, Урбан , Иванов , Трусковский .

«Сконто»: Оролс, Вилцанс, Янковский, Ковальков, Багдасарян, Петунов, Худин, Андерсон, Боровиков, Почкаев, Смулько

Предупреждения: Иванов – Багдасарян , Андерсон , Зрители: 50

Главный судья: Артур Витолиньш.



Результаты 13-го тура

«Валмиера» - «Стайцеле» 5:0

«Даугавпилс» - «Сконто» 7:1

«Прогресс» - «Ауда» 1:0

«Резекне» - «Тукумс 2000» 0:4

«Прейли» - «Гробини» 3:2