Впредь программа снабжения бесплатным молоком и другими продуктами будет распространяться не только на школьников, но и на детей, посещающих детсады – это предусмотрено проектом сотрудничества, одобренным правительством Латвии и Еврокомиссией.

В новом учебном году обе программы объединят, и намечены еще некоторые изменения, рассказала в эфире Latvijas radio директор департамента Службы поддержки села по общей организации рынка Ольга Зиньковская.



Молоко и дошкольники, и ученики 1-9-х классов начнут получать с 1 октября. Выдавать его с этого года будут трижды в неделю, а вот порция станет больше – 250 мл.



Программа снабжения детей бесплатными овощами и фруктами стартует 1 ноября, как и в прошлом учебном году. Но теперь продукты будут раздавать и воспитанникам дошкольных образовательных учреждений.



«На наш взгляд, это отличная новость, что и ребятишки в детсаду смогут получать порцию фруктов до 100 граммов, что будут и яблоки, и груши, и порции овощей», - сказала Зиньковская.