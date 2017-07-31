На последней пресс-конференции в Даугавпилсской думе мэр А. Элксниньш обмолвился о том, что в городской думе при прежнем руководстве пропадали документы. Градоначальник имел в виду документы по закупкам.

В частности это касалось конкурса на поставку молочных продуктов для учебных заведений города. Сумма закупки составляла 275 000 евро. В объявленном в прошлом году конкурсе победила фирма "Junona Bep", выиграв два лота у фирмы "Latgales piens". Отдел централизованных закупок Даугавпилсской думы передал в Управление образования договора для подписания с победителем - "Junona Bep", где был подписан обеими сторонами. Также, на основании данного соглашения, договор о поставке молочных продуктов подписала и директор 16-ой средней школы - Ольга Дукшинская.



Однако, после указаний тогда ещё мэра Даугавпилса Яниса Лачплесиса и вице-мэра Петериса Дзалбе руководителю Управления образования Марине Исуповой, все оригиналы подписанных документов были переданы П.Дзалбе. На сегодняшний день в думе пытаются их найти, но тщетно. Новое руководство думы по данному факту обратилось в правоохранительные органы. Как сообщает портал gorod.lv, договора с победителем "Junona Bep" были уничтожены, так как уже 19 сентября Отдел централизованных закупок на заседании закупочной комиссии докладывал о том, что договор с "Junona Bep" якобы не заключён и по просьбе "Latgales piens" закупку - аннулировали и провели новую.