В мае сотрудники Госполиции начали патрулировать основные латвийские трассы на нетрафарированных машинах. Сотрудники Резекненского участка признают: тех, кто превышает скорость, ловят каждый день, однако водители стали более дисциплинированными — и внимательнее выбирают скоростной режим, сообщает LTV.

С мая каждый участок Управления Латгальского региона Госполиции оборудован одной нетрафарированной машиной, которая лучше всего подходит для работы на шоссе. Такой транспорт — без специальных опознавательных знаков — позволяет эффективно ловить нарушителей скоростного режима.



На этой неделе во время рейда полиция в течение часа на дороге A13, соединяющей Резекне и Даугавпилс, поймала четверых нарушителей — они ехали со скоростью от 112 до 137 км/ч.



Поскольку трое водителей в течение последнего года не нарушали правила дорожного движения, их от штрафа частично освободили. Четвертому же придется заплатить 220 евро.

«В общем, из предыдущего опыта я могу сказать, что нарушений стало меньше, но все же люди не соблюдают скорость, спешат, невнимание или какие-то другие обстоятельства на все влияют. Но есть те, кто продолжает — как ездили, так и ездят», — рассказал младший инспектор Юрис Гарайс.



Водители, с которыми беседовали журналисты, рассказали, что видели нетрафарированные экипажи и на городских улицах, и на шоссе.

Собеседники корреспондентов признались, что ездить стали аккуратнее.



Сармите, жительница края, рассказала, что видела такой патруль пару раз в Резекне. «Тогда уже подумала больше о стиле езды, особенно о скорости, потому что иногда получается ее больше выжать», — признала Сармите.



По наблюдениям полиции, чаще всего водители нарушают, превышая скорость до 120 км/ч.



Водители пока не узнают нетрафарированные экипажи в общем потоке транспорта. Журналисты LTV7 лично в этом убедились, отправившись в рейд с полицией.



Как уже писал Rus.lsm.lv, полиция получит в аренду 40 предусмотренных для надзора за дорожным движением нетрафарированных автомашин разных марок. Общая сумма договора — 2,462 млн евро.



«Довольно-таки много, мы не считали, сколько Skoda, сколько Subaru Forester, но их достаточно много. Это и было сделано с целью, чтобы они влились в общий поток, чтобы не было так видно. Для тех водителей, которые нарушают правила. Те, которые не нарушают, тем бояться нечего», — заявил Нормунд Крапсис, начальник Управления безопасности движения Госполиции.