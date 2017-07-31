"В четверг 3 августа в 18:00 на стадионе "Локомотив" состоится встреча - разговор болельщиков с руководством города Даугавпилса и клуба "Локомотив". Приглашаются все неравнодушные к этому виду спорта. Поддержим спидвей! Не дадим умереть этому виду спорта в Даугавпилсе!". Так гласит сообщение на сайте спидвейного клуба lokomotive.lv.

Напомним, что клуб оказался в сложной ситуации из-за накопленных долгов. На данный момент их размер составляет уже 260 000 евро. Ранее руководство Даугавпилсской думы пообещало попытаться решить проблему, однако все осложняется тем, что в бюджете самоуправления свободных средств нет.