Температура воды в латвийских озерах и в значительной части рек составляет около +20 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Венте, Лиелупе и Айвиексте температура воды в субботу утром составляла около +20 градусов, в Даугаве - +20..+22 градуса, в Гауе - от +16 до +18 градусов, в Царникаве - +19 градусов.



Холоднее вода в небольших реках и реках с быстрым течением. Например, в реке Огре температура воды составляет +16..+17 градусов, а в Амате - всего +15 градусов.



В море вода прогрелась до +15..+18 градусов.