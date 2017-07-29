15-16 июля в Даугавпилсской крепости успешно прошел уже 3-ий Международный фестиваль клубов исторических реконструкций “Dinaburg 1812”. Он был организован Агентством информации и туризма Даугавпилсского самоуправления в сотрудничестве с Управлением культуры и Департаментом молодежи и спорта.

28 июля в Центре культуры и информации Даугавпилсской крепости состоялось мероприятие, в ходе которого депутат М. Иванова-Евсеева вручила участникам фестиваля и тем, кто его поддержал, благодарственные грамоты.



В ходе мероприятия также обсудили ход фестиваля, а также нюансы проведения фестиваля реконструкций в следующем году. Ожидается, что пройдет он 14 июля.