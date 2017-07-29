27 июля на «Даугавпилс сатиксме» состоялась встреча временно назначенных руководителей с работниками и профсоюзом предприятия. Она прошла после того как 25 июля собрание акционеров освободило прежних членов Правления от занимаемых должностей по собственному желанию и назначило двух новых – Дмитрия Родионова и Романа Савицкого.

Улучшение инфраструктуры самого предприятия и условий труда работников в числе наиболее обсуждаемых тем встречи. Они, в частности, сетовали на то, что иногда бытовую технику и даже стулья им приходится покупать вскладчину за свои средства. По техническим причинам уличная мойка трамваев давно не работает, поэтому в любое время года вагоны моют вручную, перетаскивая тяжёлые вёдра. В некоторых цехах и ангарах протекает крыша. Раньше новую спецодежду выдавали один раз в год, а сейчас в полтора. По словам слесарей и сварщиков, бывало, что они получали даже солдатскую форму советского образца, которая не всем подходила по размеру. Волнуют людей и низкие заработки. Чтобы выработать установленные нормо-часы водители трамваев, например, вынуждены работать по 5 дней в неделю при одном выходном, по сути на износ. Всего на предприятии трудятся 557 человек, среднемесячная зарплата – 572 евро на бумаге, 200 работников получает вознаграждение близкое к минимальной заработной плате. Они также считают, что дополнительную нагрузку на водителей и транспорт создаёт бесплатный проезд пенсионеров и учащихся в городском общественном транспорте.

Предприятие остро нуждается в покупке новых автобусов. Как заметил Андрей Элксниньш, самоуправление уже рассматривает варианты их приобретения. Стороны пришли к единому мнению: многое на «Даугавпилс сатиксме» необходимо обсуждать, менять и пересматривать, включая работу профсоюза, который по убеждению работников не защищает должным образом их права и интересы. Временно назначенные руководители предприятия пришли к выводу, что всё же главная беда коллектива в отсутствии конструктивного диалога и взаимопонимания между руководством и персоналом. В налаживании таких контактов они видят свою первостепенную задачу.