Лето – самый жаркий период не только по температурным показателям, но и по активности жителей – в это время года 63 % респондентов занимаются строительством или перестройкой жилища. В свою очередь 59 % опрошенных жителей Латвии именно в летние месяцы ремонтируют свое жилище, свидетельствуют результаты опроса, проведенного банком DNB.

По результатам опроса прослеживается также практическая природа и многогранность жителей Латвии – когда речь заходит о преобразовании жилища и обновлении интерьера, преимущественно все работы, связанные с ремонтом и перестройкой, опрошенные жители выполняют собственными силами.



Доверить специалистам поклейку обоев считают ниже своего достоинства 77 % респондентов. 72 % опрошенных не доверяют специалистам также и покраску стен, потолков и полов. Более половины (66 %) опрошенных считают, что самому надо уметь повесить шкафчик, закрепить полку или собрать другую мебель. Каждый второй опрошенный в числе работ, выполняемых собственными силами, упоминает также установку бытовой техники, например, стиральной или посудомоечной машины.



Между тем работы, которые респонденты охотнее доверили бы профессионалам, более специфические, к примеру, установка дверей и окон, укладка плитки и снос стен или возведение новых стен. Это указывает на то, что жители Латвии способны рационально оценить, на каких позициях ремонтных работ можно сэкономить, выполнив их собственными силами, а в какие работы первоначально необходимо инвестировать больше, чтобы эти инвестиции окупились с течением временем.



Справиться собственными силами респонденты стараются и в тех случаях, когда меняют место жительства. Однако на разных этапах переезда можно наблюдать разное отношение респондентов. Переселяясь в новое жилище и перевозя вещи, в целом сделать все собственными силами старается каждый пятый участник опроса. Из тех, кто в этот момент нуждается в помощи, 40 % опрошенных в случае необходимости обратились бы за помощью к семье или друзьям. Между тем 17 % респондентов заручились бы дополнительной технической поддержкой, позаимствовав более вместительную автомашину или прицеп.



Немногим больше чем каждый десятый признались, что во время переезда охотно воспользовались бы услугами фирм по перевозке грузов. Между тем значительная часть респондентов была бы готова потратить сумму до 50 евро, а почти третья часть – вплоть до 100 евро.



Работы по уборке дома большинство респондентов также выполняют самостоятельно, такой ответ дали 95 % респондентов. В свою очередь из тех, кто доверяет эти работы профессионалам, большинство были бы готовы заплатить до 50 евро. 16 % респондентов были бы готовы потратить даже вплоть до 100 евро, между тем только 2% были бы готовы затратить на уборку жилья вплоть до 150 евро.



Опрос был проведен весной 2017 года, и в нем участвовало 504 респондента со всей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет.