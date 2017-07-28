Вчера, 27 июля, в ходе заседания городской думы депутатами был заслушан доклад члена правления предприятия “Daugavpils lidosta” о реальном положении дел аэропорта в Лоциках. Вывод после анализа ситуации напрашивается неутешительный - восстановление аэропорта практически невозможно, и спекуляции на эту тему пора прекратить.

Предприятие "Daugavpils lidosta" было зарегистрировано в 2005 году 19 июля. Для обеспечения основной деятельности в 2006 году 9 июня была куплена земля в Науенской волости (Лоцики) площадью 231,77 га с находящимися на ней вспомогательными постройками и летным полем. Сумма покупки составила 1 528 165 евро. Деньги на покупку были взяты в кредит в банке на 15 лет - 1 499 707 евро. Приобретенная недвижимость служила обеспечением кредита и на данный момент заложена в пользу банка.



В период с 2005 по 2017 гг. членами правления аэропорта были Виктор Колтунов, Евгений Сохненко, Виктор Пузанс, Янис Кудиньш, Ингрида Градковска, Светлана Крапивина, Лига Лице, Николай Ефимов.



Основной капитал предприятия на данный момент составляет 2 181 709,00 евро. Правление состоит из одного лица. На 24 июля этого года денежный остаток предприятия составлял 132 849,16 евро. Трудоустроены в „Daugavpils lidosta” 2 человека: бухгалтер ( с зарплатой брутто 335 евро в месяц) и член правления (зарплата брутто- 640 евро в месяц).

Остаток по кредиту составляет 571 830,64 евро. Срок оплаты - 8 декабря 2021 года. За первое полугодие убытки общества составляли 23 570 евро.



В докладе также сообщалось о том, что 27 июня 2015 года было аннулировано удостоверение летного поля "Даугавпилс", и таким образом на данный момент получается, что летное поле не сертифицировано.



Помимо этого, SIA “Daugavpils lidosta” не смогло привлечь финансирование еврофондов на период планирования с 2007 по 2013 гг. В свою очередь структурные фонды ЕС и фонд Кохезии в период планирования с 2014 по 2020 гг. больше не предусматривает поддержку мероприятий по улучшению инфраструктуры аэропортов.



По прогнозам специалистов, SIA “Daugavpils lidosta” может развиваться в трех направлениях:

восстановление коммерческого летного поля, развитие летного поля общей авиации или развитие вертолетной площадки.



Однако все эти предложения ведут к большим расходам. Например, восстановление коммерческого летного поля может обойтись минимум в 25,5 млн. евро (расходы каждый год составят более миллиона евро, и покрывать их придется по большей части из городского бюджета). Второй вариант подразумевает начальные расходы на восстановление - 9,7 млн.евро. Воздушные суда можно будет принимать весом до 5700 кг. Данный вид летного поля не предназначен для коммерческих грузовых перевозок и перевозок пассажиров. Ежегодные расходы составят потом 101 000 евро. В свою очередь вертолетная площадка потребует изначально 1,7 млн. евро, а ежегодные расходы из городского бюджета составят 100 000 евро.



Как сообщило руководство думы, на данный момент самоуправление может просить банк уменьшить кредитные проценты и продолжать искать инвесторов. Своими силами город восстановить аэропорт не сможет, это просто невозможно.