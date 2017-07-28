27 июля депутаты Даугавпилсской Думы приняли решение об изменении Правил Даугавпилсской городской думы № 3 «Правила об оплате труда должностных лиц и работников Даугавпилсской городской думы и бюджетных учреждений самоуправления».

Проект решения подготовлен с целью упорядочить вопрос о заработной плате депутатов, работающих на оплачиваемых должностях, так как до этого зарплата начислялась согласно Решению от 23 декабря 2008 года, которое несколько раз уже изменялось, суммы оплаты были указаны в латах. При разработке новой системы был принят во внимание опыт других самоуправлений Латвии.

Отметим, что порядок начисления заработной платы депутатов определен Законом об оплате труда должностных лиц и работников государственных и самоуправленческих институций. В нем в частности сказано, что месячная зарплата депутата не должна превышать среднего размера заработной платы, которые округлены до евро с коэффициентами: председатель Думы – 3,64; заместитель председателя – до 3,2; председатель комитета – до 2,55, заместитель председателя комитета – до 1,9, депутат Думы – до 1,2.

Разработанный в Даугавпилсской городской думе порядок оплаты труда депутатов предусматривает применение меньших коэффициентов, чем указано в Законе. В Правилах №3, изменения к которым приняты 11 марта 2010 года, указаны следующие коэффициенты:

1) Председатель Думы – средняя зарплата по стране с коэффициентом 2,43;

2) Первый заместитель председателя думы - средняя зарплата по стране с коэффициентом 2,20;

3) Заместитель председателя Думы - средняя зарплата по стране с коэффициентом 1,96;

4) Председатель комитета Думы - средняя зарплата по стране с коэффициентом 1,31.

В соответствии с правилами, будет оплачиваться работа председателей трех комитетов Думы, до этого оплату за работу получал председатель одного комитета.

Для введения новой системы оплаты увеличения фонда заработной платы не потребуется, так как в смете Даугавпилсской Думы на начало года была запланировано финансирование четырех вновь созданных должностей. Заработная плата председателей Комитетов будет выплачиваться в рамках утвержденного фонда заработной платы.

Для оплаты работы председателей двух Комитетов до конца года (5 месяцев) потребуется финансирование в размере 13249 евро.

В 2015 году, согласно данным ЦСУ средняя заработная плата была 818 евро. Это значит, что прирост заработной платы депутатов, работающих на оплачиваемых должностях возрастет от 3 до 7 евро в месяц. Так зарплата председателя Думы с 1985 евро возрастет до 1988 евро, первого заместителя – с 1793 евро до 1800 евро, заместителя председателя – с 1601 евро до 1603 евро, председателя комитета Думы с 1068 евро до 1072 евро.