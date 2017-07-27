27 июля в эфир радиостанции Alise Plus вышла очередная программа второго сезона "Игры Престолов".
В ходе программы ведущие в студии обсудили новости последней недели. Отдельного внимания удостоились следующие темы:
Плачевное состояние объектов спортивной инфраструктуры.
Очередное уголовное дело в команде прошлого созыва думы.
Больная мозоль. Проблемы спидвея будут решаться коллективно.
Быть или не быть? Аквапарк в Даугавпилсе.
Проблемное строительство. Неспешная работа фирмы "Šafran" ставит под угрозу работу детского сада.
Об этом и многом другом слушайте в программе "Игры Престолов" от 27 июля.
Плачевное состояние объектов спортивной инфраструктуры.
Очередное уголовное дело в команде прошлого созыва думы.
Больная мозоль. Проблемы спидвея будут решаться коллективно.
Быть или не быть? Аквапарк в Даугавпилсе.
Проблемное строительство. Неспешная работа фирмы "Šafran" ставит под угрозу работу детского сада.
Об этом и многом другом слушайте в программе "Игры Престолов" от 27 июля.