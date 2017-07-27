27 июля в эфир радиостанции Alise Plus вышла очередная программа второго сезона "Игры Престолов".

В ходе программы ведущие в студии обсудили новости последней недели. Отдельного внимания удостоились следующие темы:

Плачевное состояние объектов спортивной инфраструктуры.

Очередное уголовное дело в команде прошлого созыва думы.

Больная мозоль. Проблемы спидвея будут решаться коллективно.

Быть или не быть? Аквапарк в Даугавпилсе.

Проблемное строительство. Неспешная работа фирмы "Šafran" ставит под угрозу работу детского сада.



Об этом и многом другом слушайте в программе "Игры Престолов" от 27 июля.