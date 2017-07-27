С 1 сентября во всем Европейском союзе больше нельзя будет купить пылесосы, мощность которых превышает 900 ватт (Вт). Директор департамента потребительской электроники Samsung в странах Балтии Сергей Костюченко объясняет, как эти изменения на практике повлияют на производителей и потребителей.

Придется ли в дальнейшем беспокоиться по поводу чистоты в доме?

Учитывая тот факт, что мощность пылесоса нередко является одним из главных критериев при выборе нового устройства, может возникнуть вопрос: достаточно ли будет менее мощных устройств, чтобы добиться привычного уровня чистоты в доме? «Об этом не стоит волноваться, поскольку на самом деле важнее эффективность всасывания устройства, а не его мощность. Поэтому производители, в том числе Samsung, идут в ногу со временем и разрабатывают такие решения, которые уменьшают мощность, а с ней и потребление электроэнергии, и одновременно увеличивают эффективность уборки, то есть всасывания», – указывает С. Костюченко. Он объясняет, что это связано с технологиями циркуляции воздуха, а также с предназначенными для конкретных видов напольного покрытия насадками, которые могут существенно повлиять на то, насколько хорошо чистятся различные поверхности.

Каковы плюсы уменьшения мощности пылесосов?

В выигрыше от новых требований однозначно будут потребители, поскольку меньшее потребление электроэнергии означает и уменьшение счета за электричество. К тому же в магазинах уже сейчас доступен широкий выбор соответствующих требованиям пылесосов: Samsung уже с июня больше не производит пылесосы с мощностью более 900 Вт, рассказывает С. Костюченко. «Этот регламент Европейского союза вводился постепенно, чтобы у производителей было время приспособиться: сначала в переходный переход с 2014 года максимальная мощность была установлена на уровне 1600 Вт, а на втором этапе, который начнется 1 сентября этого года, она не сможет превышать 900 Вт».

Распространяется ли регламент и на роботы-пылесосы?

Ограничение мощности не будет распространяться на полотеры, устройства для чистки матрасов, ручные и работающие от батареи пылесосы, а также на роботы-пылесосы. Именно последние постепенно становятся все более популярными, признает С. Костюченко. По его мнению, это можно объяснить изменением привычек потребителей: «Мы все чаще отдаем предпочтение не генеральной уборке раз в две недели, а каждодневной уборке, которую поручаем роботу – он заботится о чистоте пола, а мы в это время можем делать что-то другое или даже находиться за пределами дома».

Каких еще изменений стоит ждать?

Ограничение мощности – это лишь часть изменений, которые предписывают включенные в регламент Европейского союза требования к экодизайну. Требования включают в себя также ограничение уровня шума, стандарты качества выходящего воздуха и другие факторы, например, потребление энергии пылесосов не сможет превышать 32 кВт·ч в год, показатель выброса пыли не сможет превышать 1%, уровень акустического шума не сможет превышать 80 децибел, а ресурс мотора не сможет быть меньше 500 часов.