Если парламентарии поддержат предложение о повышении сразу на 50% ставки акцизного налога на пиво, в ближайшее время придется в отрасли сократить около 30% работников, большинство из которых – жители регионов, отмечает исполнительный директор Латвийского союза пивоваров Петерис Лининьш.

Он напомнил, что за последние три года ставка акциза уже выросла на 45%. И такую налоговую нагрузку отрасли удалось пережить, так как ставку поднимали постепенно. Но нынешнее предложение – о росте налога сразу на 50% - не выдерживает критики. Для многих пивоварен такие изменения – не по силам.



"Действия отдельных политиков – полностью деструктивны, так как угрожают пивоваренной отрасли в долгосрочной перспективе. Учитывая тот факт, что отрасль уже несколько лет балансирует на грани рентабельности, так как внутреннее потребление падает, стремительное повышение ставки налога фактически заставить уволить часть работников, а малые региональные пивоварни будут вынуждены задуматься о закрытии. Об этот свидетельствуют не только наши расчеты и прогноз, но и опыт других стран", - добавляет Лининьш.



По его словам, в настоящий момент в отрасли трудится около 1500 человек.