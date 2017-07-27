В октябре индексация пенсий может быть в два раза больше, чем в прошлом году, передаёт слова министра благосостояния Яниса Рейрса агентсво LETA.

Политик подчеркнул, что в этом году были приняты два нововведения, которые повлияют на пенсионеров. Во-первых, с 1 октября следующего года при расчёте размера индексации будет учитываться рабочий стаж, что коснётся 90% пенсионеров. Если стаж дольше 30 лет, то прибавка будет больше, сказал министр.

Во-вторых, правящая коалиция разработала решение, как увеличить маленькие пенсии тем, у кого большой стаж, добавил Рейрс.



Он также признал, что налоговая реформа на пенсионеров почти не повлияет и их финансовое положение существенно не улучшится.



Объясняя, почему Минблаг поощряет решение обязать получателей авторского вознаграждения и самозанятых лиц делать отчисления в 3-й пенсионный уровень, министр подчеркнул, что это позволит им получить гарантированную государством минимальную пенсию в размере 68 евро и накопленные на 3-ем пенсионном уровне средства.



Как уже писал Rus.Lsm.lv, индексация пенсий людей, отработавших более 30 лет, возможно, будет проводиться по особой, льготной, формуле.



Согласно действующему закону, индексация проводится каждый год 1 октября. Размер надбавки привязан к двух параметрам. Первый — инфляция. Второй — фактически годовое изменение средней по стране зарплаты.



В новом законопроекте депутаты предлагают изменить порядок индексации. Для расчета прибавки к пенсии человека с трудовым стажем от 30 до 39 лет предполагается учитывать не 50%, а 60% от прироста взносов социального страхования, для людей со стажем от 40 лет — 70%. Важная оговорка: речь идет о годах работы, когда за человека перечислялись платежи обязательного социального страхования.



Предыдущий раз Сейм правил порядок индексации в марте 2016 года. Тогда депутаты и заложили в формулу расчета прибавки нынешние 50% от взносов социального страхования вместо прежних 25%.



Средняя пенсия по возрасту, согласно ЦСУ, в 2016 году составляла 279 евро до вычета налогов.