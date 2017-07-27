Сегодня состоится заседание Даугавпилсской думы, на котором депутаты рассмотрят целый ряд важных вопросов, в том числе - об освобождении от занимаемой должности руководителя Социальной службы.
Напомним, что Ливия Дрозде была назначена без конкурса на эту должность прежним руководством города. Сделано это было на последнем заседании думы перед выборами в самоуправление. До этого она с 1 июля 2016 года считалась исполняющей обязанности руководителя Соцслужбы Даугавпилса.
На данный момент исполняющей обязанности главы данной структуры является Нонна Якубовска.
На данный момент исполняющей обязанности главы данной структуры является Нонна Якубовска.