Сегодня состоится заседание Даугавпилсской думы, на котором депутаты рассмотрят целый ряд важных вопросов, в том числе - об освобождении от занимаемой должности руководителя Социальной службы.

Напомним, что Ливия Дрозде была назначена без конкурса на эту должность прежним руководством города. Сделано это было на последнем заседании думы перед выборами в самоуправление. До этого она с 1 июля 2016 года считалась исполняющей обязанности руководителя Соцслужбы Даугавпилса.



На данный момент исполняющей обязанности главы данной структуры является Нонна Якубовска.