Даугавпилсская городская дума объявила открытый конкурс «Разработка и авторский надзор строительного проекта картодрома «Блазма» по ул. Блазмас,11».

В Технической спецификации заявлена цель – строительство картодрома по улице Блазмас, 11, для организации соревнований по картингу, способствование развития автоспорта.

Срок подачи заявок – 10.00 часов 16 августа сего года. Строительный проект необходимо разработать в полном объеме, согласно LBN 202-15 «Содержание и оформление строительного проекта» и в такой деталировке, чтобы по ней можно было выполнить строительные работы.

О ведении авторского надзора договор предусмотрено заключать отдельно, после того, как Даугавпилсская городская дума проведет закупку по строительству и выберет победителя конкурса.

В конце июня первый заместитель председателя Даугавпилсской Думы Рихард Эйгим встречался с руководством Даугавпилсского клуба картинга. Разговор шел о реконструкции картодрома «БЛАЗМА» и его возможностях развития. Представители клуба считают важным, чтобы трасса была сертифицирована и отвечала требованиям проведения международных соревнований. В Даугавпилсе много энтузиастов картинга, поэтому для самоуправления важно, чтобы этот вид спорта развивался.