По данным Даугавпилсского управления образования на 25 июля, своей очереди на получение места в дошкольных учреждениях образования ждут 149 детей:
2016 г.р. (1-2) – 88;
2015 г.р. (2-3) - 50;
2017 г.р. (3-4) – 11.
В настоящее время свободными местами располагают:
22-й детсад (Крыжи) – 2016 и 2015 г.р. – 2 места (для детей с 2014 г.р. есть много свободных мест);
26-й детсад (Химия) 2016 г.р. – 4 места и 2015 г.р. – 3 места.
Свободными остаются места в других дошкольных учреждениях:
2013 г.р. – 6 мест;
2012 г.р. - 2 места;
2011 г.р. – 5 мест.
Регулярно анализируя состояние дел с очередями и свободными местами в дошкольных образовательных учреждениях, Даугавпилсское городское Управление образования в сотрудничестве с коллективами учреждений проводит мероприятия по улучшению ситуации:
1. Переводя детей в старшие группы, создавая даже смешанные по возрасту группы, было освобождено 42 места для детей в возрасте до 3 лет.
2. С сентября этого года в Ругельском дошкольном учреждении образования будет открыта новая группа с латышским языком обучения для детей 2015 г.р.
3. С сентября этого года в 5-ом детсаду будет открыта группа с латышским языком обучения для детей 2015 г.р.
4. Учитывая большую востребованность групп с латышским языком обучения, в новом учебном году ещё в 7 группах программа дошкольного образования нацменьшинств будет изменена на латышский.
Всего в новом учебном году в дошкольных учреждениях образования будет работать 24 группы с латышским языком обучения.
Во время встречи с журналистами заместитель председателя Думы Ливия Янковска сообщила, что вопрос очередей в дошкольных учреждениях образования очень актуален. Такая ситуация сложилась не только из-за нехватки помещений для приёма детей, но и проведения ремонтных работ, которые в некоторых детсадах затянулись. Руководство Думы знает об этой проблеме и в сотрудничестве с Управлением образования ищет возможности её решения.
22-й детсад (Крыжи) – 2016 и 2015 г.р. – 2 места (для детей с 2014 г.р. есть много свободных мест);
26-й детсад (Химия) 2016 г.р. – 4 места и 2015 г.р. – 3 места.
Свободными остаются места в других дошкольных учреждениях:
2013 г.р. – 6 мест;
2012 г.р. - 2 места;
2011 г.р. – 5 мест.
Регулярно анализируя состояние дел с очередями и свободными местами в дошкольных образовательных учреждениях, Даугавпилсское городское Управление образования в сотрудничестве с коллективами учреждений проводит мероприятия по улучшению ситуации:
1. Переводя детей в старшие группы, создавая даже смешанные по возрасту группы, было освобождено 42 места для детей в возрасте до 3 лет.
2. С сентября этого года в Ругельском дошкольном учреждении образования будет открыта новая группа с латышским языком обучения для детей 2015 г.р.
3. С сентября этого года в 5-ом детсаду будет открыта группа с латышским языком обучения для детей 2015 г.р.
4. Учитывая большую востребованность групп с латышским языком обучения, в новом учебном году ещё в 7 группах программа дошкольного образования нацменьшинств будет изменена на латышский.
Всего в новом учебном году в дошкольных учреждениях образования будет работать 24 группы с латышским языком обучения.
Во время встречи с журналистами заместитель председателя Думы Ливия Янковска сообщила, что вопрос очередей в дошкольных учреждениях образования очень актуален. Такая ситуация сложилась не только из-за нехватки помещений для приёма детей, но и проведения ремонтных работ, которые в некоторых детсадах затянулись. Руководство Думы знает об этой проблеме и в сотрудничестве с Управлением образования ищет возможности её решения.