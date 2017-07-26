По данным Даугавпилсского управления образования на 25 июля, своей очереди на получение места в дошкольных учреждениях образования ждут 149 детей:

2016 г.р. (1-2) – 88;

2015 г.р. (2-3) - 50;

2017 г.р. (3-4) – 11.