29 июля в 14.00 Молодежный центр неформального образования (ул. Варшавас, 45) откроет галерею граффити. Она будет посвящена возможностям проведения свободного времени молодежи в различных Европейских странах. В рамках фестиваля у всех желающих будет возможность ознакомиться с техниками граффити и попробовать что-то нарисовать самим под руководством профессионалов.

В программе фестиваля:





- открытие праздника

- показательные демонстрации граффити

- презентации, посвященные культуре Нидерландов, Греции и Испании

- знакомство с городскими негосударственными организациями

- музыкальное выступление

- музыка и отличное настроение!