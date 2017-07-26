29 июля в 14.00 Молодежный центр неформального образования (ул. Варшавас, 45) откроет галерею граффити. Она будет посвящена возможностям проведения свободного времени молодежи в различных Европейских странах. В рамках фестиваля у всех желающих будет возможность ознакомиться с техниками граффити и попробовать что-то нарисовать самим под руководством профессионалов.
В программе фестиваля:
- открытие праздника
- показательные демонстрации граффити
- презентации, посвященные культуре Нидерландов, Греции и Испании
- знакомство с городскими негосударственными организациями
- музыкальное выступление
- музыка и отличное настроение!
- открытие праздника
- показательные демонстрации граффити
- презентации, посвященные культуре Нидерландов, Греции и Испании
- знакомство с городскими негосударственными организациями
- музыкальное выступление
- музыка и отличное настроение!