Вчера на пресс-конференции был поднят вопрос спидвея в Даугавпилсе. Ввиду накопленных долгов, его судьба сейчас волнует многих горожан.
Первый вице-мэр Рихард Эйгим решительно заявил: «Отвечу однозначно – спидвей в городе будет жить. Вопрос только в том, в каком виде? В экстра-лиге, в первой лиге или в юниорской лиге?"
Он также сообщил, что на следующую неделю запланирована встреча с руководителями клуба "Локомотив", гонщиками и их болельщиками. На ней будет принято коллективное решение о дальнейшей работе клуба, а соответственно и судьбе спидвея в нашем городе.
Напомним, что недавно руководство спидвейного клуба обратилось к думе с просьбой выделить дополнительные средства. У клуба накопились долги в размере 260 000 евро. В этом году на финансирование спидвея из бюджета уже было выделено 250 000 евро. Однако этих денег не хватает, чтобы клуб мог полноценно работать дальше. Руководство города ищет пути решения проблемы.
Он также сообщил, что на следующую неделю запланирована встреча с руководителями клуба "Локомотив", гонщиками и их болельщиками. На ней будет принято коллективное решение о дальнейшей работе клуба, а соответственно и судьбе спидвея в нашем городе.
Напомним, что недавно руководство спидвейного клуба обратилось к думе с просьбой выделить дополнительные средства. У клуба накопились долги в размере 260 000 евро. В этом году на финансирование спидвея из бюджета уже было выделено 250 000 евро. Однако этих денег не хватает, чтобы клуб мог полноценно работать дальше. Руководство города ищет пути решения проблемы.
То есть, другие виды спорта недостойны дотаций в размере 250-300К в год???
Клуб за аренду стадиона платит????
За аренду земли платит???
Уже большие мальчики, если хотитк гонять, учитесь зарабатывать!
Город и так столько лет нянчился!!
Давно пора было самим позаботиться о спонсорах!!
Ну а если спонсоров это не интересует, то сорри ! R/I/P!!!
Сколько было вложено денег, в спидвей городской думой.
И сколько к примеру было благотворительных заездов , что было сделано руководством клуба для привлечения спонсоров,Как живет само руководство клуба , и сколько получают учредители клуба, и сколько получают сами гонщики......
Город вкладывает год от года не малые деньги, А что городу и горожанам от этого?????
Или спидвей , это как красивая и дорогая девушка, на которую тратят кучу денег, а в итоге она не дает????
Простите за сравнение!
То есть, другие виды спорта недостойны дотаций в размере 250-300К в год???
Клуб за аренду стадиона платит????
За аренду земли платит???
Хоккейный клуб за аренду ледового платит???
Борцы, легкоатлеты, боксеры, волей и бескетболисты за сренду помещений платят???
ЗА АРЕНДУ ЗЕМЛИ ПЛАТЯТ???
Хоккейный клуб за аренду ледового платит???
Борцы, легкоатлеты, боксеры, волей и бескетболисты за сренду помещений платят???
ЗА АРЕНДУ ЗЕМЛИ ПЛАТЯТ???
Вопрос в том, будет ли город содержать спидвей!
Сами они, не хотят денег зарабатывать!