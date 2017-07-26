Проблема с неприятным запахом в микрорайоне Межциемс в Даугавпилсе на слуху уже не первый год. Жители многократно жаловались на вонь, исходящую от производства, принадлежащего фирме "SVKover". Перед муниципальными выборами, в пору всевозможных обещаний, прежнее руководство думы объявило, что достигнута договоренность о переносе производства фирмы из Межциемса в другое место. Однако ни до, ни после выборов ничего не изменилось, и обещание экс-мэра, несмотря на то, что он прошел в новую думу, так пока и остается лишь обещанием.

Заняться этой проблемой горожане попросили уже новое руководство самоуправления. Мэр, комментируя вопрос на минувшей пресс-конференции, сообщил, что уже прошли встречи с жителями и с руководством предприятия. Кроме того, проанализирована возможность переезда компании. Мэр А. Элксниньш рассказал, что решается вопрос о том, насколько работа предприятия превышает нормы установленные Государственной службой среды. Руководство думы попросило фирму предоставить план развития предприятия и возможность переезда. При этом самоуправление будет создавать фирме условия переезда только будучи уверенным, что они действительно переедут, и деньги вложенные в благоустройство нового места (предположительно в Крыжах) не окажутся выброшенными на ветер. По словам вице-мэра В. Кононова, переехать "SVKover" может, теоретически, в следующем году.