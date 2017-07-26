Приемка школ и детских садов города начнется в конце августа и руководство города планирует при ней присутствовать. Однако уже сейчас выявлены проблемы в некоторых учебных заведениях. Связано это с ремонтами, - сообщило руководство города на минувшей пресс-конференции.

Более других беспокоит горожан и руководство думы ситуация в 26 дошкольном учреждении. Комментируя происходящее, мэр А. Элксниньш заявил следующее: "SIA “Šafrans”, которая проводит там ремонт, находится на грани неплатежеспособности. Размер финансирования проекта – 1 000 000, а садик может остаться вообще без ремонта. Причем, город может потерять эти деньги в случае коррекции со стороны еврофондов, т.к. софинансирование Евросоюза дается при условии того, что объект будет сдан в эксплуатацию вовремя. Проблемы предприятия следующие: во-первых, затянуты сроки ремонта, а во-вторых, поставщики стройматериалов отказываются предоставлять материалы фирме напрямую. Более того, они просят думу стать третьей стороной в договорах.



Сейчас руководство Управления образования вызвано из отпусков, чтобы совместно с юридическим отделом и отделом развития решить вопрос: можем ли мы расторгать договор с SIA “Šafrans”? Необходимо просчитать все возможные траты и риски для того, чтобы закончить этот проект в сроки и не потерять европейское финансирование."



Мэр также отметил, что проблемы с фирмой "Šafrans" начались еще в 2014 году. Тогда она выиграла конкурс на проведение работ, которые начались только спустя три года. При этом дума не поверила, в состоянии ли данная компания проводить такие работы.