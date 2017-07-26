Даугавпилсская полиция самоуправления не раз получала сообщения от жителей города о том, что в парке на Эспланаде у пруда появляются мертвые птицы.

Последнее сообщение поступило 22 июля, когда утром патруль обнаружил там раненую птицу, которая была доставлена в приют для животных. О происшествии сообщили также в Управление коммунального хозяйства.

Отметим, что в ночь на 25 июля пост видеонаблюдения заметил лису, которая направлялась в парк на Эспланаде. Возможно, ночная охота дикого животного и есть причина обнаружения мертвых птиц или рыбы у водоема – считают в Полиции самоуправления.

В случае, если вы обнаружили животное, которое нуждается в помощи, можно обращаться в Приют для животных по телефону 654 71689 или по адресу ул. Пиекрастес, 2.