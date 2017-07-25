С 1 января 2013 года лицам с 1 и 2 группами инвалидности, а также детям с инвалидностью от 5 до 18 лет доступна услуга ассистента. Такая услуга предназначена, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями принять участие в мероприятиях вне дома - добраться до места, где они учатся, работают или получают услуги.

Ассистент лица с инвалидностью в данном контексте – не сотрудник по уходу, не сиделка и не санитар. Это тот, кто сопровождает своего подопечного к местам его социальной активности вне дома и обратно. За свою работу ассистенты получают денежное вознаграждение, которое им выплачивает государство. Задача Социальной службы – организовать эту услугу на территории самоуправления и обеспечить учет часов работы ассистентов для назначения им заработной платы. Законодательная основа организации услуг ассистентов – Правила Кабинета министров ЛР № 942 Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā

Как отмечает и.о. руководителя Учреждения Даугавпилсского самоуправления «Социальная служба» Нонна Якубовская, с 2013 по 2017 год услуга ассистентов позволила существенно повысить качество жизни людей с инвалидностью. К примеру, посещаемость мероприятий Дневного центра «Саскарсме» лицами с инвалидностью за это время выросла практически, вдвое. «Кроме того , - подчеркивает Нонна Якубовская, - предоставление услуг ассистентов в определенной мере позволяет решать проблему занятости населения. Пусть заработок и невелик, до 200 евро в месяц, но он становится неплохим вкладом в благосостояние семей ассистентов».

Но есть проблема: ассистентов для людей с инвалидностью недостаточно. На сегодня услугу ассистента хотят получить 500 человек, а предоставить ее готовы 475.

Социальная служба обращается к жителям Даугавпилса с призывом стать ассистентами для людей с особыми потребностями. Услуги ассистента вправе оказывать лицо, имеющее опыт работы или личный опыт в общении с человеком с инвалидностью. Услуги ассистента человек может оказывать нескольким лицам с ограниченными возможностями, но не превышая 40 часов в неделю.

Более подробную информацию можно получить в секторе услуг ассистентов Отдела социальных услуг Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Социальная служба » по адресу ул. Виенибас, 8, 18 и 19 кабинеты. Телефоны 654 40928, 654 40929.