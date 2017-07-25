Сегодня на пресс-конференции вице-мэру Ливии Янковской был задан вопрос о нехватке мест в детских садах города.

Комментируя сложившуюся ситуацию, вице-мэр пояснила, что причиной стала очень низкая рождаемость ранее, когда детских садов не нужно было так много, и их просто закрывали, а здания продавали. Теперь же, когда детей стало рождаться больше, снова появилась проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях города. Как отметила вице-мэр, больше всего она ощущается в группах для самых маленьких - детей от 1 года. По ее словам, что абсурд, когда родители едва ли не на следующий день после рождения малыша бегут в Управление образования ставить ребенка на очередь в детсад.



Существуют однако проблемы, которые необходимо решить для того, чтобы количество мест увеличить. Это нехватка помещений, а также ремонты, тянущиеся с 2014 года и, соответственно, сокращающие пространство для размещения детей. В конце своей речи Л. Янковска заверила журналистов, что в ближайшем будущем очереди в садики Даугавпилса начнут продвигаться быстрее.