Причина номер раз:

Чтобы оценить невероятное по красоте шоу фонтанов, единственное в своем роде в Балтии! Это первое представление в Латгалии, и пройдет оно здесь, на берегу живописного озера. Разноцветные многометровые фонтаны, музыка, магические проекции водной графики на фоне огромного экрана и другие супер мега спецэффекты – это шоу будет удерживать в состоянии восторга и восхищения на протяжении почти двух часов!

Кто выступает?



Илона Багеле – наша дива в рекламе не нуждается. Она профи. Опера, поп музыка, джаз… в ее исполнении всё вкусно и стильно! Вот умеет певица завладеть залом и парализовать его своим мастерством. Она реально удивительная.



Атис Иевиньш – энергоемкий и крутой рок музыкант. Публику заводит на «раз», открытый и позитивный. Ну и просто красавчик!



Иева Кемлере и Роланд Штейнберг. Вы видели, как эти ребята танцуют? Оу…на это стоит посмотреть. Очень чувственно и душевынимающе. Просто жара.



Второй момент:

Едем еще и потому, что это Silene Resort & SPA. В этот вечер до начала концерта экспериментальным путем пробуем на вкус и цвет все, что предлагает этот здорово обновленный за последние буквально полгода курорт. И не стесняемся – тут столько всего! Лобби-бар, гриль-бар, rustic-бар, водные прогулки на яхте, SPA… Вот здесь популярно и подробно:



Подтягиваться можно к 19 часам – чтобы успеть до начала концерта развлечься на интересующих вас активностях. Или пассивностях – например, в ресторане Silenes Terases с видом на озеро вкусно и красиво поужинать перед началом шоу. Здесь у каждой петрушки есть родословная – так что качество гарантировано. Да!



Если предъявить билет на мероприятие, то в качестве приятного бонуса будет скидка в 10 % при оплате счета!



Если по какой-то уважительной причине до ресторана вы не доберетесь, то кулинарные способности нашего повара сможете оценить и за его периметром – обязательно будут предлагаться легкие закуски и напитки. Так что сыты и довольны будут все!



Третий повод

Пообщаться. С теми, кого знаем и с теми, кого знаем не очень. Тут же заводим новые знакомства и снова общаемся. А где еще встретишь интересных людей и в таком количестве в одном месте? И, кстати, нужные нам люди тоже проходят по делу именно здесь! Такое совместное времяпровождение здорово объединяет в едином порыве единомышленников и дает жизнь новым идеям и проектам – ловите момент!



Так что берем друзей-любимых-детей и едем на тусовку вместе. Поместятся все – на паркинге будут места для 250 автомобилей!



Четвертый

У каждого нормального человека должны быть выходные. А если на них еще получается отдохнуть – они прожиты не зря. А если отдохнуть необычно и качественно, эффектно и эффективно, то это просто высшая лига! И она реальна, если запланируете этот вечер за городом у озера, на уникальном шоу. Так что все в ваших руках: если на этот вечер у вас не намечена реализация плана по захвату мира, то принимайте решение и действуйте. Хотя ради такого и мир может подождать. Устройте себе выходящий из ряда вон выходной – тем более, если он выпадает на четверг! Только представьте, в каком приподнятом настроении пройдет пятница и какое вдохновение вас накроет на ближайшие субботу-воскресенье!



Пятая причина…

…для тех, кто никогда не был в Silene Resort & SPA, а только слышал о нем. А не совершить ли вам вольнодумный поступок и не увидеть наконец-то курорт, о котором в последнее время столько говорят? Тем более, момент какой замечательный: фантастическая природа и блистательное шоу – два в одном! А какие фото потом на фейсбук поставите – смотрите, где был…и посыпались лайки! Вспомнить хотя бы феерическое выступление скрипачки Amadeea на открытии сезона – одних только просмотров было более 400.000! Фотоотчет и видео смотрите тут:



Подумайте – будет круто. Тем более побывать здесь – стало трендом 2017 года!



Кстати!

В Silene Resort & SPA договорились с небесной канцелярией – погода в этот вечер будет шикарная! Т.е. к 10 августа лето найдет к нам-таки дорогу и подзадержится. Ура!



Комары тоже отменяются – недавно поднялись на крыло и вылетели в неизвестном направлении. Или просто состарились. Короче, нет их. Но навряд ли этот факт кого-либо расстроит.



И еще одна отличная новость – на мероприятии будет дресс код!

Почему это хорошо? Потому что отваливается сам по себе вопрос – что надеть?

Просто наряжаемся Smart Casual и больше не переживаем на эту тему.

Итак, собираемся к 19 часам и наслаждаемся. Само шоу начнется в 22.00 и продлиться где-то до 23.30.



Подробности по телефонам: +371 28692048, +371 25685051

Или здесь: silene@silene.lv f: @sileneofficial – наша дива в рекламе не нуждается. Она профи. Опера, поп музыка, джаз… в ее исполнении всё вкусно и стильно! Вот умеет певица завладеть залом и парализовать его своим мастерством. Она реально удивительная.– энергоемкий и крутой рок музыкант. Публику заводит на «раз», открытый и позитивный. Ну и просто красавчик!. Вы видели, как эти ребята танцуют? Оу…на это стоит посмотреть. Очень чувственно и душевынимающе. Просто жара.Едем еще и потому, что это Silene Resort & SPA. В этот вечер до начала концерта экспериментальным путем пробуем на вкус и цвет все, что предлагает этот здорово обновленный за последние буквально полгода курорт. И не стесняемся – тут столько всего! Лобби-бар, гриль-бар, rustic-бар, водные прогулки на яхте, SPA… Вот здесь популярно и подробно: www.silene.lv Подтягиваться можно к 19 часам – чтобы успеть до начала концерта развлечься на интересующих вас активностях. Или пассивностях – например, в ресторане Silenes Terases с видом на озеро вкусно и красиво поужинать перед началом шоу. Здесь у каждой петрушки есть родословная – так что качество гарантировано. Да!Если предъявить билет на мероприятие, то в качестве приятного бонуса будет скидка в 10 % при оплате счета!Если по какой-то уважительной причине до ресторана вы не доберетесь, то кулинарные способности нашего повара сможете оценить и за его периметром – обязательно будут предлагаться легкие закуски и напитки. Так что сыты и довольны будут все!Пообщаться. С теми, кого знаем и с теми, кого знаем не очень. Тут же заводим новые знакомства и снова общаемся. А где еще встретишь интересных людей и в таком количестве в одном месте? И, кстати, нужные нам люди тоже проходят по делу именно здесь! Такое совместное времяпровождение здорово объединяет в едином порыве единомышленников и дает жизнь новым идеям и проектам – ловите момент!Так что берем друзей-любимых-детей и едем на тусовку вместе. Поместятся все – на паркинге будут места для 250 автомобилей!У каждого нормального человека должны быть выходные. А если на них еще получается отдохнуть – они прожиты не зря. А если отдохнуть необычно и качественно, эффектно и эффективно, то это просто высшая лига! И она реальна, если запланируете этот вечер за городом у озера, на уникальном шоу. Так что все в ваших руках: если на этот вечер у вас не намечена реализация плана по захвату мира, то принимайте решение и действуйте. Хотя ради такого и мир может подождать. Устройте себе выходящий из ряда вон выходной – тем более, если он выпадает на четверг! Только представьте, в каком приподнятом настроении пройдет пятница и какое вдохновение вас накроет на ближайшие субботу-воскресенье!…для тех, кто никогда не был в Silene Resort & SPA, а только слышал о нем. А не совершить ли вам вольнодумный поступок и не увидеть наконец-то курорт, о котором в последнее время столько говорят? Тем более, момент какой замечательный: фантастическая природа и блистательное шоу – два в одном! А какие фото потом на фейсбук поставите – смотрите, где был…и посыпались лайки! Вспомнить хотя бы феерическое выступление скрипачки Amadeea на открытии сезона – одних только просмотров было более 400.000! Фотоотчет и видео смотрите тут: goo.gl/pCkUVm В Silene Resort & SPA договорились с небесной канцелярией – погода в этот вечер будет шикарная! Т.е. к 10 августа лето найдет к нам-таки дорогу и подзадержится. Ура!Комары тоже отменяются – недавно поднялись на крыло и вылетели в неизвестном направлении. Или просто состарились. Короче, нет их. Но навряд ли этот факт кого-либо расстроит.И еще одна отличная новость – на мероприятии будет дресс код!Почему это хорошо? Потому что отваливается сам по себе вопрос – что надеть?Просто наряжаемся Smart Casual и больше не переживаем на эту тему.Итак, собираемся к 19 часам и наслаждаемся. Само шоу начнется в 22.00 и продлиться где-то до 23.30.Подробности по телефонам: +371 28692048, +371 25685051Или здесь: www.silene.lv