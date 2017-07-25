Стартовал юношеский олимпийский европейский фестиваль, который проходит в Дьоре (Венгрия). В рамках фестиваля юные атлеты со всей Европы будут состязаться в 10 видах. Латвия представлена 53 спортсменами в 7 видах программы.

Это 14-й олимпийский фестиваль, который проходит раз в два года. Церемония открытия состоялась 23 июля, а завершится он 29 июля. В соревнования принимают участие атлеты в возрасте от 15 до 18 лет.



16 спортсменов будут состязаться на легкоатлетическом стадионе. В их числе трое представителей Латгалии. Илария Лочмеле (Лудза) побежит 3000 м, Янис Сеньканс (Резекне) выйдет на старт 800 м, а Артур Шаркович будет состязаться в прыжках в длину и в тройном прыжке.