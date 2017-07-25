Председатель Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш поделился в социальной сети Facebook письмами от детей.



Красочные рисунки он пояснил в подписи к ним: "Детишки всё чаще спрашивают у меня про аквапарк. Сегодня даже получил письменное заявление по этому вопросу. А как вам идея строительства парка водных развлечений в Даугавпилсе?".



Подписчики мэра живо откликнулись на предложение. Большинство горожан высказались в комментариях "за" аквапарк, однако нашлись и те, кто считает это только словами, или задавались вопросом, почему бы тогда лучше не помочь спидвею, если деньги есть, и т.д.



Подчеркнем, что Даугавпилсский аквапарк — это пока только идея.