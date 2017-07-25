На этой неделе первый заместитель председателя Даугавпилсской думы Рихард Эйгим продолжил знакомиться с состоянием спортивных баз города. 24 июля вместе с руководителями Департамента спорта и молодёжи он посетил спорткомплекс «Строитель».

Максимальный период его загрузки – с марта по ноябрь. Футбол, борьба и плавание в числе основных видов спорта, однако заниматься здесь могут боксёры, легкоатлеты и штангисты. По словам администратора Валентина Любарского, комплекс довольно востребован. Ежегодный доход составляет порядка 100 000 евро. На футбольном поле тренируются и играют до 250 спортсменов в день, проводится много соревнований. Бывает, что на них приезжает 15-16 команд, а раздевалки всего две. Футбольное поле с искусственным покрытием эксплуатируется с 2011 года, а легкоатлетическая дорожка – с начала 90-х и пришла в негодность. Однако главной проблемой он считает неопределённость самой судьбы спортивного комплекса.

И.о руководителя Департамента спорта и молодёжи Михаил Енбаев ознакомил с разработанным в 2012 году и не утратившим актуальности проектом реновации комплекса. По его мнению, реализация проекта не потребует больших затрат, но позволит решить сразу несколько задач: оборудовать гостиницу на 80 мест, залы для борцов, боксёров, тяжелоатлетов и зал для проведения соревнований по этим видам спорта. Кроме того, предусмотрено строительство автостоянок и теннисных кортов. Господин Эйгим осмотрел все помещения комплекса. Бассейн в предложенный проект не вошёл, между тем, как сказал В.Любарский, в течение месяца его посещают 600-700 детей, и это не считая взрослых. В прошлом году здесь уложили пол с подогревом. После установки стеклопакетов и замены отопительных приборов в борцовском зале созданы комфортные условия: раньше зимой температура не поднималась выше 10 градусов. При этом нерешённых проблем значительно больше. Трубы тепло-и водоснабжения практически сгнили, их постоянно приходится латать. Много ветхих построек 50-х – 60-х годов прошлого века, немало зданий, которые не используются годами. В целом спорткомплекс создаёт удручающее впечатление.

Как отметил Рихард Эйгим, снести часть строений и отказаться от ряда услуг спорткомлекса было бы самым простым решением, но самоуправление должно позаботиться о тех, кто не занимается спортом профессионально, а также о жителях со скромным достатком.

Впереди составление плана действий и выбор приоритетов в модернизации спортивной базы «Строитель».