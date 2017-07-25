Чтобы обезопасить себя от воров, надо помнить о прописных истинах — закрывать окна и входные двери на ключ, сообщает передача «День за днём» Латвийского радио 4.

«20-25% от всех краж — квартирные. Разумеется, летом, когда все едут на дачу или летят в тёплые страны, квартиры обворовывают чаще. Открытые окна на первом и втором этаже — открытые «ворота» для воров. Не забывайте закрывать входные двери и окна, при этом не только на ночь. Я, когда читаю полицейские отчёты, замечаю, что мошенники нередко просто заходят через открытые входные двери», — заявил президент Латвийской ассоциации бизнеса безопасности Янис Зепс.



Он также призывает сменить «старые, «советские» замки». Кроме того, ни в коем случае не давайте доступ к своим ключам, документам и кодам к сигнализации.



Если есть частный дом, то надо приглашать специалиста, который поможет с установкой охранной системы. «Да, это недёшево. Но скупой платит дважды! Систему защиты надо делить на несколько ступеней. Есть наружный периметр, первый этаж дома и второй этаж. Если хозяин идёт спать, то он может, например, включить сигнализацию на внешний периметр, и, когда вор только проникнет на территорию дома, то поступит сигнал в охранную фирму», — подытоживает Зепс.