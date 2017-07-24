Дворец культуры, что в поселке Химиков сейчас закрыт. Там ведутся работы по улучшению энергоэффективности здания, которые включают в себя утепление фасада, крыши, замену систем вентиляции, электроинсталляции, окон. Срок реализации проекта – 2 февраля 2018 года.
В общей сложности, Дворец не будет функционировать практически 10 месяцев, однако ремонт внутренних помещений проектом не предусмотрен. Таковы условия проектов повышения энергоэффективности: еврофонды оплачивают только те работы, которые касаются энергоэффективности.
В плачевном состоянии раздевалки спортивного зала и зал тяжелоатлетов, пол там прогнил, в углах плесень, покраски требуют стены спортивного зала. Получается, что практически за год вынужденного простоя объект с самой большой концертной площадкой города до конца так и не будет приведен в порядок. В период планирования работ текущего строительного сезона эти работы руководством думы запланированы не были. На это придется искать дополнительное финансирование новому составу.
«За сложившуюся ситуацию ответственен заказчик. Какой смысл делать что-то снаружи, если внутри ничего не поменяется? Вначале делаем все снаружи – объект простаивает, на следующий год делаем все внутри – опять простой. На лицо нерациональное планирование ресурсов Европейский фондов и самоуправления!» - подчеркнул Андрей Элксниньш.
В плачевном состоянии раздевалки спортивного зала и зал тяжелоатлетов, пол там прогнил, в углах плесень, покраски требуют стены спортивного зала. Получается, что практически за год вынужденного простоя объект с самой большой концертной площадкой города до конца так и не будет приведен в порядок. В период планирования работ текущего строительного сезона эти работы руководством думы запланированы не были. На это придется искать дополнительное финансирование новому составу.
«За сложившуюся ситуацию ответственен заказчик. Какой смысл делать что-то снаружи, если внутри ничего не поменяется? Вначале делаем все снаружи – объект простаивает, на следующий год делаем все внутри – опять простой. На лицо нерациональное планирование ресурсов Европейский фондов и самоуправления!» - подчеркнул Андрей Элксниньш.
А нынешний мэр берет заброшенное убежище.За какие деньги думает довести до евронорм.Плюс подвод комуникаций,дорожка,тротуар,уличное освещение,арковка....
Устроит детям клуб,как крокодил Гена.Потом окажется,что по еврозаконам детей нельзя под землей держать.
Нельзя ли фото внутри и развернутый бизнесплан.
И кто будет контролировать своих, никто. Поэтому в итоге перепадает всем и кое что городу и иго жителям, Конечно это только крохи.
Вот если бы приемкой объектов в городе занималась независимая комиссия из горожан, тогда другое дело.
И оплату полную делать только после приемки. Нада как в фильме: сегодня деньги - завтра стулья, только наоборот. Пришла комиссия, увидела, оценила, город заплатил.
Похожее в городе было.Когда участвовал в ремонте школы на Саулес.Расскзывали так-собрал мэр всех бизнесменов и сказал-в этом году денег в бюджете нет,но вы держитесь.Возьмите кредит,чтоб расплатится и заплатить налоги.
Бизнесмены мэру-Да мы тебя снимем .поставим нового мэра,а тот возьмет кредит на город.
Забыл год и как звали мэра
Повесится ... всем ...
Похожее в городе было.Когда участвовал в ремонте школы на Саулес.Расскзывали так-собрал мэр всех бизнесменов и сказал-в этом году денег в бюджете нет,но вы держитесь.Возьмите кредит,чтоб расплатится и заплатить налоги.
Бизнесмены мэру-Да мы тебя снимем .поставим нового мэра,а тот возьмет кредит на город.
Забыл год и как звали мэра
Хватит жить от одних партийцев к другим ...