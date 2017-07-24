Дворец культуры, что в поселке Химиков сейчас закрыт. Там ведутся работы по улучшению энергоэффективности здания, которые включают в себя утепление фасада, крыши, замену систем вентиляции, электроинсталляции, окон. Срок реализации проекта – 2 февраля 2018 года.

В общей сложности, Дворец не будет функционировать практически 10 месяцев, однако ремонт внутренних помещений проектом не предусмотрен. Таковы условия проектов повышения энергоэффективности: еврофонды оплачивают только те работы, которые касаются энергоэффективности.

В плачевном состоянии раздевалки спортивного зала и зал тяжелоатлетов, пол там прогнил, в углах плесень, покраски требуют стены спортивного зала. Получается, что практически за год вынужденного простоя объект с самой большой концертной площадкой города до конца так и не будет приведен в порядок. В период планирования работ текущего строительного сезона эти работы руководством думы запланированы не были. На это придется искать дополнительное финансирование новому составу.

«За сложившуюся ситуацию ответственен заказчик. Какой смысл делать что-то снаружи, если внутри ничего не поменяется? Вначале делаем все снаружи – объект простаивает, на следующий год делаем все внутри – опять простой. На лицо нерациональное планирование ресурсов Европейский фондов и самоуправления!» - подчеркнул Андрей Элксниньш.