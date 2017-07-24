21 июля председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш, его заместители Валерий Кононов и Ливия Янковска посетили строительные объекты, где реализуются проекты реновации и повышения энергоэффективности зданий.

Первым объектом посещения стала городская баня по улице Стацияс, 63. Здесь происходит полная реновация помещений с заменой сети отопления, водоснабжения, вентиляции и канализации. Общая стоимость проекта составляет порядка полумиллиона евро. Работы идут полным ходом – строители уже занимаются отделочными работами. Срок сдачи в эксплуатацию – 12 августа сего года, однако отставание от графика на сей момент составляет 7 дней.



Тот факт, что сразу после внутренних работ в здании бани планируется благоустройство территории, а только в следующем году - обновление фасада здания, вызвал недоумение руководства. По мнению Андрея Элксниньша, все работы должны проводиться в комплексе, включая ремонт и утепление фасада, крыши, а также работы по благоустройству территории и обустройству стоянки.