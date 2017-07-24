С 10 по 23 июля известные блогеры проводили автоэкспидицию по Балтийским странам baltikaexp2017. В ее рамках группа проехала по следующему маршруту: Спб-Нарва-Раквере-Таллин-Пярну-Саулкрасты-Рига-Юрмала-Колка-Вентспилс-Лиепая-Клайпеда-Неринга-Светлогорск-Балтийск-Калининград-Каунас-Вильнюс(Тракай)-Аникщяй-Даугавпилс-Выру-Тарту-Ивангород-Спб.

21 июля блогеры гостили в нашем городе. В Даугавпилсе они посетили Крепость, Центр М. Ротко, музей шмаковки, дроболитейный завод. Видом центра города гости насладились с крыши гостиницы "Latgola" после обеда в ресторане “Plaza”.



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