Руководство 16 средней школы в Даугавпилсе обратилось в думу с сообщением о том, что в связи с ремонтом пищеблока к 1 сентября кормить там учащихся не получится.

"В связи с ремонтом пищеблока в Даугавпилсской средней школе №16, и основываясь на графике строительных работ, информируем, что в сентябре школа не сможет организовывать процесс предоставления обедов. В столовой будет отключено электричество, будут меняться канализационные трубы, все оборудование будет демонтировано. Просим вашей поддержки в процессе обеспечения питанием и организации процедуры закупки, включая приобретение одноразовой посуды", - говорится в заявлении, адресованном руководству Управления образования.



При этом в школе утверждают, что учебному процессу ремонтные работы не помешают, безопасность детей будет обеспечена, зал столовой будет огражден регипсом. А кормить детей предполагается едой доставленной в термосах.