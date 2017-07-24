В Свентской волости Даугавпилсского края 16 сентября в третий раз пройдёт веломарафон МТВ, организатором которого является туристический клуб «Подснежник». Соревнования в Свенте также будут 6-м этапом регионального велотура «LiVelo».

На соревнования приглашаются все желающие. Каждый сможет выбрать протяженность дистанции в зависимости от физической готовности – 2, 21 и 39 км. С подробностями можно ознакомиться в положении гонки. Регистрацию также можно пройти он-лайн до 13 сентября – стартовый взнос 5 евро. Доступна регистрация и вдень соревнования, но стартовый взнос будет 10 евро.