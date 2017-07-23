Все забитые свиньи со свинофермы АО Latgales Bekons, где на прошлой неделе была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС), переданы на утилизацию, сообщила специалист по связям с общественностью Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Анна Иоффе.

Большинство трупов животных были вывезены на утилизацию вчера вечером, а сегодня утром отправлена последняя машина, таким образом утилизация завершена, рассказала она.



По ее словам, на свиноферме продолжается уборка помещений, чистка техники, оборудования и загонов для свиней и их подготовка к серьезной дезинфекции.



Позавчера на свиноферме АО Latgales Bekons завершился забой свиней, в общей сложности уничтожено 5818 животных.



Ферма находится в Вишкской волости Даугавпилсского края.



По данным Firmas.lv, оборот Latgales Bekons в прошлом году составил 1,676 млн евро, что на 14% меньше, чем годом ранее. Прибыль предприятия уменьшилась более чем в четыре раза до 74 245 евро. Нa предприятии работало 69 работников.