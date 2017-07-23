21 июля мэр города с коллегами посетили строительные объекты в городе: Дворец культуры, 26-ой детский садик, баню "SPK", а также ознакомились с планом ремонта столовой в 16-ой средней школе. Как поделился на своей странице в социальной сети facebook А. Элксниньш, "возникло множество вопросов о качестве выполнимых работ".

Свои претензии глава города изложил там же: "1) Ремонт бани за 500 тысяч с запланированным VIP входом со двора и джакузи, когда реновация детского сада лишь в два раза дороже - не нормально. При этом - в этом году внутренние работы, а в следующем - утепление. Сразу нельзя все сделать? Или лучше по 10 раз приводит в порядок тротуары и клумбы, асфальт перекладывать?

2) Дом Культуры - проводят наружные работы, но сохранили ещё с 60-ых прогнивший пол в раздевалках и испорчено покрытие спортивного зала. При этом - появились дополнительные работы на 300 тысяч. Не нормально ведь?!

3) 26-ой детский садик. Подрядчик запустил все сроки и у меня есть вопросы о (не)платёжеспособности фирмы, так как многие производители отказались поставлять материалы без 100% предоплаты. Отсутствует какое либо планирование для развитие инфраструктуры детского садика - все тяп-ляп.

4) конечно 16-ая школа побила все рекорды сегодняшнего дня - просьбой на время "внезапно запланированного ремонта" столовой (в конце июля) кормить детей за пределами столовой. Представьте, руководство школы предложило 700 ученикам весь сентябрь и октябрь возить обеды в одноразовой посуде. Где они были до этого???"



Завершает свое послание А. Элксниньш сообщением о том, что в понедельник, в связи с таким количеством недоделок и возникших проблем, будет вызвана из отпуска руководитель Управления образования. Кроме того, будут проведены встречи со всеми ответственными департаментами для приведения объектов в порядок.