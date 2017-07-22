20 июля новый комитет Даугавпилсского самоуправления по городскому хозяйству провёл первое заседание. Депутаты рассмотрели ряд вопросов, касающихся строительства, реконструкции, ремонта и обслуживания городских дорог.

Докладчиком по всем обсуждаемым вопросам выступил председатель комитета Игорь Прелатов. Он отметил, что многие из вопросов повестки дня назрели давно, решения были найдены, но по разным причинам они не выполнялись. Пришло время приступить к осуществлению планов по совершенствованию дорожной инфраструктуры и организации транспортного движения. В числе центральных вопросов – строительство дорог к многоквартирным жилым домам в микрорайоне Ругели. Посёлок существует более 20 лет, но состояние подъездных путей оставляет желать лучшего. Сейчас идёт реконструкция дорожного полотна на участке от ул.Елгавас до ул.Гайсмас. Возникла необходимость привести в порядок и территорию площадью 6 га в окрестностях ул.Академика Графтио. Принято решение поручить комиссии городского строительства и среды провести планировку данной территории.

Ещё одни значимый проект - реконструкция участка ул. Виестура от ул.18 Новембра до ул. Кр.Валдемара. Вся техническая документация уже разработана, год назад успешно прошло общественное обсуждение. Проектом предусмотрено строительство двух полос, оборудование правого поворота с ул.Райня на ул.Виестура. Разделительная полоса будет сужена, вместо старых, аварийных деревьев будут посажены новые, отремонтированы проезжая часть и тротуар, установлен светофорный объект.

Начать строительство планируется в этом году, но основные работы будут проводиться в 2018-м. Среди давних и пока нерешённых задач - ремонт участка брусчатки площадью 150 кв.метров на перекрёстке улиц Циетокшня и Сакню. Головка рельс поднялась на 10 см. и нередко становится для пешеходов непреодолимым препятствием. Во время дождя образуется большая лужа, поэтому нужен водоотвод. Устранить преграду предполагалось в ходе реализации проекта реконструкции трамвайных путей, однако конкурс прерван, а ремонт надо провести безотлагательно.

Депутаты актуализировали 3 существующих проекта и рассмотрели 14 новых, преимущественно по обеспечению безопасности движения на городских улицах. Депутаты поддержали также предложение заключить с предприятием «Даугавпилс уденс» договор о передаче на обслуживание самоуправления технологической дороги на 524 км. Дорога ведёт не только к водозабору, но и напрямую к жилым домам горожан. Окончательные решения по всем рассмотренным вопросам депутаты примут на заседании городской Думы. Проект модернизации транспортной инфраструктуры возле бывшего торгового центра “K-Rauta”, где планирует разместиться крупная торговая компания, решено направить в Транспортную комиссию.