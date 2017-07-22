20 июля в Даугавпилсской думе гостили участники проекта софинансирования Европейских фондов, представители 4 государств – Болгарии, Италии, Мальты и Турции.

Гостей принимала заместитель председателя Даугавпилсской думы Ливия Янковска. Во время презентации они ознакомились с историей города, культурой, образованием, экономикой, медициной, возможностями туризма.

Иностранные гости воспользовались возможностью познакомиться с мэром Даугавпилса Андреем Элксниньшем. Как отметили сами участники, они с большим удовольствием приняли приглашение посетить городскую Думу, побывать в таких популярных в городе и значимых местах, которыми гордиться Даугавпилс – Арт-центр им. Марка Ротко, Даугавпилсская крепость, Даугавпилсский дроболитейный завод и другие объекты. Посланцы разных стран приехали в Латвию впервые, поблагодарили за радушный приём и порадовались тому, что конечной целью визита стала не столица, а Даугавпилс – город с богатым культурно-историческим наследием.