В сопровождении испанского музыкального представления CASPERVEK TRIO 4 августа в 16.00 в Арт-Центре им. Марка Ротко откроется 5-й Международный симпозиум по керамическому искусству.

Уже пятый год Даугавпилсский центр глиняного искусства и Арт-Центре им. Марка Ротко проводит международный симпозиум керамичесского искусства, в котором принимают участие художники из разных стран. Вдохновленные неповторимой атмосферой Даугвапилсской крепости, на протяжении двух недель творческой работы участники симпозиума будут создавать произведения керамичесского искусства. В этом году у симпозиума особенная тема – в рамках мероприятия будут созданы монументальные уличные керамические скульптуры, которые впоследствии украсят город Даугавпилс. Необходимо отметить, что в этом году керамический симпозиум пройдет в рамках 1-го Латвийского международного фестиваля современной керамики, в рамках которого будет открыто несколько выставок и различные керамические мастер-классы. Кроме того, посетители получат возможность углубить свои знания в области керамики, посещая программу лекций и презентаций.

В этом году в симпозиуме примут участие 23 художника из 9 стран: Marie-Josée Comello (Германия), Annakatrin Kraus (Германия/США), Ray Chen (США), Viviane Diehl (Бразилия), Rosana Tagliari Bortolin (Бразилия), Snježana Pokos-Vujec (Хорватия), Jacob Meudt (США), Dorothea Nold (Германия), Christina Bunk (Германия), Mārtiņš un Inga Pērkoni (Латвия), Jacomijn Steen (Нидерланды), Şirin Koçak Özeskici (Турция), Ana Maria Asan (Румыния/Бельгия), Kemal Tizgöl (Турция), Sencer Sari (Турция), Lilija Zeiļa (Латвия), Nellija Dzalba (Латвия), Eleonora Pastare (Латвия), Una Gura (Латвия), Ilona Šauša (Латвия), Imants Klīdzējs (Латвия), Kaspars Geiduks (Латвия).

Симпозиум состоится с 4 по 18 августа 2017 года.

Подробная программа 1-го Латвийского международного фестиваля современной керамики в скоре будет доступна на сайтах www.rothkocenter.com и www.latviaceramicsbiennale.com .

Мероприятие поддержали – Даугавпилсская городская дума, Государственный фонд культурного капитала, Агентство по развитию Латгальского региона, государственное предрпиятие "Latvijas valsts meži", Latvijas Mobilais telefons, Valmiermuiža.