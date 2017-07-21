Даугавпилсская дума объявила конкурс на две вакантные должности членов правления предприятия "Daugavpils satiksme".

Требования к кандидатам следующие: высшее образование в соответствующей отрасли, опыт работы в управлении, понимание финансового управления предприятием, отличные знания латышского языка и желательно знание иностранных языков, отличные навыки работы с компьютером, опыт в реализации европроектов и безупречная репутация.



Свои CV, мотивационное письмо, копии документов, подтверждающих полученное образование, копии документов, подтверждающих знание государственного языка, другие документы, подтверждающие выполнение выдвинутых к претендентам требований претенденты на должность могут присылать в думу до 4 августа или приносить их лично в запечатанном конверте в информационное бюро думы.