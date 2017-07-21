Самоуправление Даугавпилса собирается реконструировать один из недостроев города. Создана рабочая группа, которая проводит оценку состояния девятиэтажного дома в микрорайоне Ругели. Новые квартиры планируется предоставлять многодетным семьям и специалистам, которые переедут жить и работать в Даугавпилс, рассказывает Латвийское радио 4.

Ругели – один из окраинных микрорайонов Даугавпилса. Был создан, когда шло строительство Даугавпилсской ГЭС. Станцию не построили, а район остался. Дом на улице Гайсмас примыкает к лесному массиву. Это девятиэтажное строение на 6 подъездов. Половина дома давно сдана в эксплуатацию, вторую не успели достроить и с 90-х годов пустую коробку периодически использовали спецподразделения полиции для отработки тактических навыков.



С бумом строительства в стране частная компания планировала восстановить дом и продавать квартиры, но экономический кризис не дал осуществиться планам, хотя дом был практически готов к сдаче в эксплуатацию. Летом 2014 года предприниматели подарили здание городу.



Самоуправление в ближайшем будущем планирует привести дом на 110 квартир в порядок. Жители микрорайона Ругели положительно оценивают, что в городе появится новое жильё, но с некоторыми оговорками.



«Отлично! Главное, чтобы беженцев не было», - говорят даугавпилчане.



Местный житель Павел не видит причин, почему бы и не восстановить дом: «Я не жилец этого дома, но как я думаю, в принципе надо было реставрировать. Только всё это будет дорого. Ну, а что разрушать, если столько денег вложено. Если по очереди муниципальной будут выдавать, то имеет смысл».



Александр подходит к возможному заселению прагматично: «Если людям будет хорошо, почему нет, только единственное здесь с парковками проблемы будут, если они решат её, то почему бы и нет. Я сам тут недавно живу, пока все тихо, спокойно… Говорят, специалистам будут давать. Молодым семьям и многодетным – это я слышал, кто на очереди стоит, если такое, как на Шаура будет, то довольны мы не будем. Наш дом тем и ценится, что на окраине стоит. Тут тихо и спокойно».



Игорь Прелатов возглавляет рабочую группу, которая оценивает состояние дома и будет давать рекомендации для следующих шагов.



«На данный момент мы работаем с Латвийским союзом инженеров-строителей. Сделали опрос среди некоторых фирм, чтобы заказать техническую экспертизу самого здания, несущих конструкция, подводных коммуникаций к зданию, чтобы это всё было проверено, а также было указано в акте, какие работы нужно произвести».



Известно, что придётся менять практически все коммуникации, потребуется установка новых лифтов. Рабочая группа завершит работу 1 августа.



«Вначале августа, когда мы будем видеть полную картину. Этот вопрос пойдёт на Имущественный комитет, проголосуем, как дальше быть и если голосуем, чтобы заказать экспертизу, то заказываем экспертизу и ждём её результатов», - говорит Прелатов.



Руководитель жилищного комитета Даугавпилсской городской думы Михаил Лавренов дал краткую характеристику всего жилищного фонда муниципалитета:



«Сейчас мы готовим списки. Муниципального жилья в городе порядка 4000, которое находится в нашем собственности. Какие-то надо ремонтировать, какие-то отдавать на отчуждение, на продажу. Очередь сейчас составляет порядка 150-170 человек. Квартиры делятся на много групп, некоторые заселены, у некоторых есть долги, некоторые освобождены, готовы к заселению, некоторые находятся в аварийном состоянии, некоторые надо ремонтировать. Этот фонд очень большой. Попросил помощников расклассифицировать по группам. Они готовят мне полную картину».



При идеальном развитии событий, как отмечают участники рабочей группы, заселение дома в Ругелях может состоятся в 2019 году. Кроме этого на примете самоуправления ещё два многоэтажных дома, которые имеют потенциал, как муниципальное жильё.