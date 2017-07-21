20 июля депутаты нового комитета Даугавпилсского самоуправления по городскому хозяйству рассмотрели ряд вопросов, касающихся строительства, реконструкции, ремонта и обслуживания городских дорог. Докладчиком по всем обсуждаемым вопросам выступил председатель комитета Игорь Прелатов.

В числе основных тем - актуализация существующих проектов 2017 года и разработка новых, улучшение дорожной инфраструктуры в микрорайоне Ругели, реконструкция участка ул. Виестура от ул.18 Новембра до ул. Кр.Валдемара, а также ремонт покрытия на перекрёстке улиц Циетокшня и Сакню.



Как отметил И.Прелатов, многие из вопросов повестки дня назрели давно, решения были найдены, но по разным причинам они не выполнялись. Пришло время приступить к осуществлению планов по совершенствованию дорожной инфраструктуры города и организации транспортного движения.



Окончательное решение депутаты примут на заседании городской Думы.