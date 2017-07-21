20 июля депутаты нового комитета Даугавпилсского самоуправления по городскому хозяйству рассмотрели ряд вопросов, касающихся строительства, реконструкции, ремонта и обслуживания городских дорог. Докладчиком по всем обсуждаемым вопросам выступил председатель комитета Игорь Прелатов.
В числе основных тем - актуализация существующих проектов 2017 года и разработка новых, улучшение дорожной инфраструктуры в микрорайоне Ругели, реконструкция участка ул. Виестура от ул.18 Новембра до ул. Кр.Валдемара, а также ремонт покрытия на перекрёстке улиц Циетокшня и Сакню.
Как отметил И.Прелатов, многие из вопросов повестки дня назрели давно, решения были найдены, но по разным причинам они не выполнялись. Пришло время приступить к осуществлению планов по совершенствованию дорожной инфраструктуры города и организации транспортного движения.
Окончательное решение депутаты примут на заседании городской Думы.
Как отметил И.Прелатов, многие из вопросов повестки дня назрели давно, решения были найдены, но по разным причинам они не выполнялись. Пришло время приступить к осуществлению планов по совершенствованию дорожной инфраструктуры города и организации транспортного движения.
Окончательное решение депутаты примут на заседании городской Думы.