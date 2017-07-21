21 июля около после 6 часов утра в районе Новое Строение произошла тяжелая авария, унесшая жизнь женщины 1987 года рождения.

К месту аварии прибыли все спецслужбы города. На месте аварии работали три расчета Государственной пожарно-спасательной службы, несколько бригад Службы неотложной помощи, Государственная полиция. Движение по ул.Ятниеку от ул.Лиепаяс до ул. Тукума было перекрыто.



Как сообщают очевидцы, на улице Ятниеку водитель автомашины Volkswagen Passat, выезжая со двора дома №42, не пропустил автомобиль BMW, который ехал по главной дороге.



В результате сильнейшего удара машины отбросило друг от друга на расстояние 10 метров. Водитель BMW, 30-летняя женщина, в аварии погибла. Всего пострадало 10 человек. Среди пострадавших – 12-летний ребенок, трое получили тяжелые травмы.



Транспортные средства были настолько повреждены, что не могли самостоятельно покинуть место происшествия.