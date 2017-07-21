Дорожно-строительные работы ведутся более чем на 100 участках государственных автодорог, в том числе почти на всех главных государственных дорогах, сообщили в Latvijas Valsts ceļi (LVC).

Самые большие ограничения в движении — на участках от Даугавпилса до Медуми (A13), где нужно провести в пути полтора часа, на Резекненском шоссе на участке от Резекне до Лудзы (A12), на дороге Цесис-Яунпиебалга-Мадона (P30) и на пяти участках Вентспилсского шоссе (A10).



В окрестностях Риги движение замедлено у Рижской ГЭС на Рижской окружной дороге, у моста через Лиелупе на Вентспилсском шоссе, а участок Тинужи-Огре (P5) будет закрыт для движения и в августе.



Актуальную информацию о ремонтных работах на главных государственных дорогах можно получить по круглосуточному бесплатному телефону 80005555, на сайте lvceli.lv и в приложении Waze.